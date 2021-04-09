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Албания ввела безвизовый режим для россиян до конца года

Ведомости

Правительство Албании объявило об отмене виз для въезда в страну для граждан России с 1 апреля по 31 декабря 2021 г. Об этом сообщило посольство России в Албании на официальной странице в Facebook

«В соответствии с решением Совета министров Албании № 214 от 25 марта 2021 года введен безвизовый режим для граждан ряда государств, включая Россию, на период с 1 апреля по 31 декабря 2021 года», — говорится в заявлении.

Там отметили, что разрешенный срок пребывания в стране — 90 дней из каждых 180, начиная с даты въезда в страну. 

Запрет на въезд без визы для граждан России был введен в ноябре 2020 г. из-за пандемии. На данный момент в стране сняты все запреты на передвижение на транспортных средствах, разрешено въезжать и выезжать с территории страны через воздушные, наземные и морские пограничные пункты контроля.

Накануне правительство Черногории продлило период безвизового въезда для граждан России до 31 октября 2021 г.

Ранее по теме: Черногория продлила безвизовый въезд для граждан России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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