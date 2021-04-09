Албания ввела безвизовый режим для россиян до конца года

Запрет на въезд без визы для граждан России был введен в ноябре 2020 г. из-за пандемии. На данный момент в стране сняты все запреты на передвижение на транспортных средствах, разрешено въезжать и выезжать с территории страны через воздушные, наземные и морские пограничные пункты контроля.