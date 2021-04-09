Албания ввела безвизовый режим для россиян до конца года
«В соответствии с решением Совета министров Албании № 214 от 25 марта 2021 года введен безвизовый режим для граждан ряда государств, включая Россию, на период с 1 апреля по 31 декабря 2021 года», — говорится в заявлении.
Там отметили, что разрешенный срок пребывания в стране — 90 дней из каждых 180, начиная с даты въезда в страну.
Запрет на въезд без визы для граждан России был введен в ноябре 2020 г. из-за пандемии. На данный момент в стране сняты все запреты на передвижение на транспортных средствах, разрешено въезжать и выезжать с территории страны через воздушные, наземные и морские пограничные пункты контроля.
Накануне правительство Черногории продлило период безвизового въезда для граждан России до 31 октября 2021 г.