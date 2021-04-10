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В России за сутки выявили 8704 новых случая коронавируса

Ведомости

В России за сутки выявили 8704 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 632 688. Умерли за день 402 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 102 649.

Вчера, 9 апреля, оперштаб сообщил о 9150 новых заболевших.

В Москве за сутки выявили 2006 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1646 пациентов, скончались 53 человека. В Санкт-Петербурге зафиксировали 699 заболевших.

За сутки в России полностью выздоровели 9579 человек. Общее число выздоровевших выросло до 4 258 279 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 134,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 2,91 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 31 млн случаев, Бразилии (свыше 13,3 млн) и Индии (более 13,2 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Накануне РБК со ссылкой на источники сообщил, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на заседании с участием Росавиации, Минтранса и Роспотребнадзора 9 апреля обсудит вопрос об ограничении полетов из России в Турцию в связи с эпидемиологической ситуацией и необходимостью предотвратить завоз новых штаммов инфекции. Как позднее отметили «РИА Новости» и «Коммерсантъ», решение по этому вопросу может быть принято в понедельник.

До этого премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству принять дополнительные меры, чтобы не допустить завоза новых штаммов коронавируса и, таким образом, не спровоцировать вспышки заболеваемости, которая может перейти в третью волну пандемии в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных