В России за сутки выявили 8704 новых случая коронавируса
В России за сутки выявили 8704 новых случая коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 632 688. Умерли за день 402 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 102 649.
Вчера, 9 апреля, оперштаб сообщил о 9150 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 2006 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1646 пациентов, скончались 53 человека. В Санкт-Петербурге зафиксировали 699 заболевших.
За сутки в России полностью выздоровели 9579 человек. Общее число выздоровевших выросло до 4 258 279 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 134,7 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 2,91 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 31 млн случаев, Бразилии (свыше 13,3 млн) и Индии (более 13,2 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Накануне РБК со ссылкой на источники сообщил, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на заседании с участием Росавиации, Минтранса и Роспотребнадзора 9 апреля обсудит вопрос об ограничении полетов из России в Турцию в связи с эпидемиологической ситуацией и необходимостью предотвратить завоз новых штаммов инфекции. Как позднее отметили «РИА Новости» и «Коммерсантъ», решение по этому вопросу может быть принято в понедельник.
До этого премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству принять дополнительные меры, чтобы не допустить завоза новых штаммов коронавируса и, таким образом, не спровоцировать вспышки заболеваемости, которая может перейти в третью волну пандемии в России.