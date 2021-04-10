В России за сутки выявили 8704 новых случая коронавируса

Накануне РБК со ссылкой на источники сообщил, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом на заседании с участием Росавиации, Минтранса и Роспотребнадзора 9 апреля обсудит вопрос об ограничении полетов из России в Турцию в связи с эпидемиологической ситуацией и необходимостью предотвратить завоз новых штаммов инфекции. Как позднее отметили «РИА Новости» и «Коммерсантъ», решение по этому вопросу может быть принято в понедельник.