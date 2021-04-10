На оснащение медицинских и образовательных учреждений выделят более 1,6 млрд рублей
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении российским регионам свыше 1,6 млрд руб. на оснащение медицинских, образовательных и спортивных учреждений, сообщается на сайте правительства.
Средства будут выделены из резервного фонда и пойдут на закупку 115 машин скорой помощи для медучреждений и более 6000 комплексов для дезинфекции рук и измерения температуры для школ. Кроме того, детские музыкальные школы получат около 1500 новых музыкальных инструментов, а спортивные – свыше 6000 единиц инвентаря и оборудования.
В правительстве добавили, что этот вопрос рассматривался на заседании правительства 8 апреля. Как уточнял Мишустин, речь идет об исполнении обязательств по государственным контрактам, которые были заключены в 2020 г.