На оснащение медицинских и образовательных учреждений выделят более 1,6 млрд рублей

Средства будут выделены из резервного фонда и пойдут на закупку 115 машин скорой помощи для медучреждений и более 6000 комплексов для дезинфекции рук и измерения температуры для школ. Кроме того, детские музыкальные школы получат около 1500 новых музыкальных инструментов, а спортивные – свыше 6000 единиц инвентаря и оборудования.