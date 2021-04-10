Туристка из России погибла в ДТП с автобусом в Турции

«10 апреля в районе 9:30 на трассе Конья – Аксарай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье по линии туроператора Pegas Touristik», — говорится в сообщении.