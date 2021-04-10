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Туристка из России погибла в ДТП с автобусом в Турции

Ведомости

Автобус с 32 российскими туристами попал в ДТП на трассе Конья – Аксарай в Турции, одна туристка погибла, сообщило генконсульство России в Анталье.

«10 апреля в районе 9:30 на трассе Конья – Аксарай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье по линии туроператора Pegas Touristik», — говорится в сообщении.

По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением из-за обледенения на дороге и съехал в кювет, из-за чего автобус перевернулся. В результате трагедии пострадали 26 человек, одна туристка погибла.

Пострадавших госпитализировали, сотрудники российского посольства в Анкаре выехали на место происшествия для оказания консульской помощи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных