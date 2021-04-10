Туристка из России погибла в ДТП с автобусом в Турции
Автобус с 32 российскими туристами попал в ДТП на трассе Конья – Аксарай в Турции, одна туристка погибла, сообщило генконсульство России в Анталье.
«10 апреля в районе 9:30 на трассе Конья – Аксарай произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего в Каппадокию группу из 32 российских туристов, находившихся на отдыхе в Анталье по линии туроператора Pegas Touristik», — говорится в сообщении.
По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением из-за обледенения на дороге и съехал в кювет, из-за чего автобус перевернулся. В результате трагедии пострадали 26 человек, одна туристка погибла.
Пострадавших госпитализировали, сотрудники российского посольства в Анкаре выехали на место происшествия для оказания консульской помощи.