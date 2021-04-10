Россия выплатила WADA ежегодный взнос в размере более $1 млн
Россия выплатила Всемирному антидопинговому агентству (WADA) обязательный ежегодный взнос в размере более $1 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на финансовый отчет WADA.
Всего Россия заплатила $1 091 877. Самые большие взносы в этом году должны уплатить США ($2,9 млн) и Канада ($1,6 млн).
Ранее WADA лишило Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия антидопинговой организации за манипуляции данными Московской антидопинговой лаборатории в декабре 2019 г. В январе 2020 г. WADA обратилось в CAS с иском против РУСАДА, так как установило, что 145 записей о допинг-пробах российских спортсменов из 298 подверглись манипуляции. 17 декабря 2020 г. CAS утвердил срок отстранения российских спортсменов от международных соревнований под национальным флагом до 16 декабря 2022 г.