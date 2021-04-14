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ЦСКА объявил об уходе Василия Березуцкого

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Футбольный клуб ЦСКА официально объявил об уходе тренера Василия Березуцкого. 

Березуцкий играл за ЦСКА с 2002 по 2018 гг. вплоть до окончания своей игровой карьеры. В 2020 г. он вернулся в ЦСКА в качестве заместителя гендиректора клуба. В августе того же года вошел в тренерский штаб основной команды.

«Желаем Василию Владимировичу успехов в дальнейшей тренерской карьере. Наш клуб не прощается с ним, а лишь говорит «до свидания!», — отмечается в сообщении. 

Сам Березуцкий объяснил свой уход тем, что «нужно иногда принимать тяжелые для себя решения, выходить из зоны комфорта и двигаться дальше». 

По данным издания «Чемпионат», Березуцкий перейдет на работу в штаб главного тренера ФК «Краснодар». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных