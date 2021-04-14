ЦСКА объявил об уходе Василия Березуцкого
Футбольный клуб ЦСКА официально объявил об уходе тренера Василия Березуцкого.
Березуцкий играл за ЦСКА с 2002 по 2018 гг. вплоть до окончания своей игровой карьеры. В 2020 г. он вернулся в ЦСКА в качестве заместителя гендиректора клуба. В августе того же года вошел в тренерский штаб основной команды.
«Желаем Василию Владимировичу успехов в дальнейшей тренерской карьере. Наш клуб не прощается с ним, а лишь говорит «до свидания!», — отмечается в сообщении.
Сам Березуцкий объяснил свой уход тем, что «нужно иногда принимать тяжелые для себя решения, выходить из зоны комфорта и двигаться дальше».
По данным издания «Чемпионат», Березуцкий перейдет на работу в штаб главного тренера ФК «Краснодар».