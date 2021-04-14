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В России не зарегистрированы случаи тромбоза после прививки «Спутником V»

Ведомости

Росздравнадзор не зарегистрировал ни одного случая тромбоза после вакцинации от коронавируса препаратом «Спутник V», сообщила пресс-служба Минздрава со ссылкой на главу ведомства Аллу Самойлову.

«В ходе проведения фармаконадзора нами не зафиксировано ни одного случая тромбозов, резвившихся на фоне вакцинации препаратом "Спутник V" и ставших следствием его применения», — заявила Самойлова.

Она добавила, что Минздрав Аргентины, который опубликовал результаты клинических исследований российской вакцины, подтвердил отсутствие случаев тромбоза на фоне ее применения. Самойлова пояснила, что многостадийная очистка вакцины исключает попадание в нее большого количества остаточной ДНК, которая является фактором риска развития тромбоза.

Ранее глава Росздравнадзора заявила, что ведомство не зафиксировало ни одного случая смерти после применения вакцины «Спутник V».

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным журнала The Lancet, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. Вакцина зарегистрирована более чем в 60 странах с общей численностью населения выше 1,5 млрд человек.

Ранее ряд стран сообщили о случаях образования тромбов после прививки вакциной от AstraZeneca. Связь между препаратом и тромбозом подтвердило EMA, однако ВОЗ заявила об отсутствии доказательств этой теории. В итоге прививочные кампании данной вакциной приостановили Германия, Франция, Италия, Испания, Австрия, Болгария и прочие европейские государства. Некоторые из них впоследствии возобновили ее. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных