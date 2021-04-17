ФСБ задержала украинского консула в Петербурге
ФСБ России задержала в Санкт-Петербурге консула генконсульства Украины Александра Сосонюка за получение закрытой информации из баз данных правоохранительных органов и ФСБ, сообщила пресс-служба спецслужбы.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации 16 апреля 2021 г. в г. Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат – консул генерального консульства Украины в г. Санкт-Петербурге Александр Сосонюк», — сообщили в ФСБ.
В ФСБ заявили о враждебном характере по отношению к России деятельности дипломата, добавив, что к нему будут применены меры в соответствии с нормами международного права.
Член президиума Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдан Беспалько рассказал в комментарии «РИА Новости», что дипломата могут выслать из России, а консульство в Санкт-Петербурге – закрыть.