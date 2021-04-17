ФСБ задержала украинского консула в Петербурге

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации 16 апреля 2021 г. в г. Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат – консул генерального консульства Украины в г. Санкт-Петербурге Александр Сосонюк», — сообщили в ФСБ.