На Кубани при жесткой посадке погиб пилот вертолета
Вертолет Ми-2, выполнявший орошение полей в Краснодарском крае, был вынужден совершить жесткую посадку, пилот при этом погиб, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на МЧС.
«Совершил жесткую посадку вертолет Ми-2, который производил орошение полей. В результате жесткой посадки вертолета погиб пилот, мужчина 1960 года рождения», — сообщили в МЧС.
Инцидент произошел в районе 52-го километра трассы Краснодар-Новороссийск, на месте работают службы экстренного реагирования.