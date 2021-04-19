Британцам предложили повторно заразиться коронавирусом за деньги
Оксфордский университет предложил добровольцам в возрасте от 18 до 30 лет, уже переболевшим коронавирусом, принять участие в эксперименте по повторному заражению COVID-19 за плату в 5000 фунтов стерлингов. Об этом сообщает Sky News.
Участников эксперимента заразят коронавирусом и изолируют на 17 суток, в течение которых будут наблюдать за реакцией иммунной системы и, при необходимости, лечить. Для заражения будет использоваться оригинальный штамм COVID-19 из Ухани образца зимы-весны 2020 г., так как о нем ученые имеют больше всего информации.
Исследование будет проходить в два этапа. На первом для 64 здоровых добровольцев будет установлена минимальная доза вируса, которая сможет закрепиться в их организме и начать размножаться. После установления дозировки она будет использована для заражения участников второго, главного этапа исследования. Он начнется летом.
Ученые по результатам эксперимента хотят выяснить, насколько образовавшийся при первом заражении иммунитет защищает организм при повторном заражении.
Необходимость таких испытаний объясняется тем, что исследования, проведенные в США, показали, что около 10% переболевших молодых людей заражались коронавирусом повторно. Британское исследование позволит получить более подробные данные о риске повторного заражения и особенностях работы иммунной системы.
«Помимо улучшения нашего базового понимания это может помочь нам разработать тесты, которые могут точно предсказать, защищены ли люди», — пояснила организатор эксперимента, профессор Хелен МакШейн. Она добавила, что собранные сведения также помогут определить продолжительность иммунитета и создавать новые, более эффективные вакцины.
По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии, начавшейся после вспышки инфекции в китайском Ухане в декабре 2019 г., от коронавируса погибло более 3 млн человек. Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в США – 566 224 случая, Бразилии (368 749 человек) и Мексике (211 693 человека). Россия (более 105 000 случаев) занимает седьмое место по общему числу смертей от вируса. Всего в мире за все время зафиксировано свыше 140 млн случаев заражения коронавирусом.