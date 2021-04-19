Британцам предложили повторно заразиться коронавирусом за деньги

По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии, начавшейся после вспышки инфекции в китайском Ухане в декабре 2019 г., от коронавируса погибло более 3 млн человек. Наибольшее число летальных исходов зафиксировано в США – 566 224 случая, Бразилии (368 749 человек) и Мексике (211 693 человека). Россия (более 105 000 случаев) занимает седьмое место по общему числу смертей от вируса. Всего в мире за все время зафиксировано свыше 140 млн случаев заражения коронавирусом.