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ВОЗ рекомендовала странам не требовать сертификаты о вакцинации при перелетах

Ведомости

Требования предоставить доказательства прохождения вакцинации от коронавируса для международных перелетов может усугубить неравенство в свободе передвижения, следует из заявления по итогам заседания чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ситуации с пандемией, передает «РИА Новости».

«Временные рекомендации государствам-членам… не требовать доказательства вакцинации как условия для въезда, с учетом ограниченных (но растущих) свидетельств об эффективности вакцин в снижении распространения вируса и при до сих пор остающемся неравенстве в глобальном распределении вакцин. Государствам-членам настоятельно рекомендуется признать, что требования о доказательстве вакцинации могут усугубить неравенство… в свободе передвижения», — говорится в сообщении чрезвычайного комитета ВОЗ.

В январе сообщалось, что российские власти прорабатывают тему возможного введения специальных «ковидных паспортов» для россиян, сделавших прививку от коронавируса, рассказывал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Тогда представитель Кремля отметил, что это может быть необходимо для обеспечения гражданам возможности въезда в другие страны, которые введут ограничения для не прошедших вакцинацию людей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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