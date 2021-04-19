ВОЗ рекомендовала странам не требовать сертификаты о вакцинации при перелетах
Требования предоставить доказательства прохождения вакцинации от коронавируса для международных перелетов может усугубить неравенство в свободе передвижения, следует из заявления по итогам заседания чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по ситуации с пандемией, передает «РИА Новости».
«Временные рекомендации государствам-членам… не требовать доказательства вакцинации как условия для въезда, с учетом ограниченных (но растущих) свидетельств об эффективности вакцин в снижении распространения вируса и при до сих пор остающемся неравенстве в глобальном распределении вакцин. Государствам-членам настоятельно рекомендуется признать, что требования о доказательстве вакцинации могут усугубить неравенство… в свободе передвижения», — говорится в сообщении чрезвычайного комитета ВОЗ.
В январе сообщалось, что российские власти прорабатывают тему возможного введения специальных «ковидных паспортов» для россиян, сделавших прививку от коронавируса, рассказывал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Тогда представитель Кремля отметил, что это может быть необходимо для обеспечения гражданам возможности въезда в другие страны, которые введут ограничения для не прошедших вакцинацию людей.