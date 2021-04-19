ВОЗ рекомендовала странам не требовать сертификаты о вакцинации при перелетах

«Временные рекомендации государствам-членам… не требовать доказательства вакцинации как условия для въезда, с учетом ограниченных (но растущих) свидетельств об эффективности вакцин в снижении распространения вируса и при до сих пор остающемся неравенстве в глобальном распределении вакцин. Государствам-членам настоятельно рекомендуется признать, что требования о доказательстве вакцинации могут усугубить неравенство… в свободе передвижения», — говорится в сообщении чрезвычайного комитета ВОЗ.