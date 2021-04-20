Аналитики назвали главные источники страха россиян
Рост цен на продукты питания, протесты и давление государства на соцсети стали главными источниками страха россиян в первом квартале этого года, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на «Национальный индекс тревожностей», подготовленный Компанией развития общественных связей.
Индекс тревожностей выявляет фобии и составляет их рейтинг на основе анализа новостей в СМИ и наиболее обсуждаемых тем в соцсетях. В последнем квартале прошлого года чаще всего у россиян вызывало страх падение уровня жизни, недостаточный уровень медпомощи на фоне пандемии и возможные последствия вакцинации от коронавируса.
В первую десятку источников страха вошли также угроза «революций и потрясений» из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом НКО-иноагентом) Алексея Навального, обострение отношений России и США и вооруженный конфликт на Донбассе, продолжение пандемии коронавируса (появление новых штаммов, обязательная вакцинация, введение ковид-паспортов), «нашествие волков» в малых населенных пунктах и паводок.
В начале года первое место в рейтинге фобий занял страх перед действиями полиции и судов в связи с акциями протеста – эту тему в соцсетях обсуждали в 7,7 раз активнее, чем в СМИ. Второе место заняло «нашествие волков» — в 5,9 раза активнее, третье место – угроза «революций и потрясений» из-за ситуации вокруг Навального – в 3,7 раза чаще.
По данным аналитиков, в соцсетях в начале года был всплеск как негативных высказываний в адрес полиции и судов, так и опасений, что акции протеста направлены на «дестабилизацию обстановки», которая может привести к массовым беспорядкам, подрыву конституционного строя и «цветной революции». Чаще всего такой страх проявляли жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новгородской области.