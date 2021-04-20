Аналитики назвали главные источники страха россиян

По данным аналитиков, в соцсетях в начале года был всплеск как негативных высказываний в адрес полиции и судов, так и опасений, что акции протеста направлены на «дестабилизацию обстановки», которая может привести к массовым беспорядкам, подрыву конституционного строя и «цветной революции». Чаще всего такой страх проявляли жители Москвы, Санкт-Петербурга и Новгородской области.