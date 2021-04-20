Никитин назвал вероятную причину взрыва газа в жилом доме в Нижегородской области
Причиной взрыва бытового газа в трехэтажном жилом доме в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области могла стать халатность аварийной бригады и недостаточные меры безопасности, заявил губернатор региона Глеб Никитин.
«К сожалению, произошел взрыв бытового газа. Следственные органы уже выдвигают приоритетную версию. Она связана с недостаточным соблюдением мер безопасности при подключении, при работе, в том числе аварийной бригады, и вызове на запах газа, который был осуществлен», — цитирует «Интерфакс» губернатора.
По его словам, следственные действия будут продолжены. Жильцы дома получат помощь в виде компенсации или жилого помещения. Деньги будут выделены из резервного фонда области.
Пожар произошел 19 апреля в трехэтажном многоквартирном жилом доме в селе Маргуша. Ко времени прибытия пожарных огонь охватил площадь в 1200 кв. м, обрушились конструкции здания. Четыре квартиры были полностью или частично разрушены. Пожар был ликвидирован к часу ночи вторника.
Под завалами был найден один погибший ребенок, пять человек находятся в больницах. Один из пострадавших в тяжелом состоянии. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека).