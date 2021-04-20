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Никитин назвал вероятную причину взрыва газа в жилом доме в Нижегородской области

Ведомости

Причиной взрыва бытового газа в трехэтажном жилом доме в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области могла стать халатность аварийной бригады и недостаточные меры безопасности, заявил губернатор региона Глеб Никитин.

«К сожалению, произошел взрыв бытового газа. Следственные органы уже выдвигают приоритетную версию. Она связана с недостаточным соблюдением мер безопасности при подключении, при работе, в том числе аварийной бригады, и вызове на запах газа, который был осуществлен», — цитирует «Интерфакс» губернатора.

По его словам, следственные действия будут продолжены. Жильцы дома получат помощь в виде компенсации или жилого помещения. Деньги будут выделены из резервного фонда области.

Пожар произошел 19 апреля в трехэтажном многоквартирном жилом доме в селе Маргуша. Ко времени прибытия пожарных огонь охватил площадь в 1200 кв. м, обрушились конструкции здания. Четыре квартиры были полностью или частично разрушены. Пожар был ликвидирован к часу ночи вторника.

Под завалами был найден один погибший ребенок, пять человек находятся в больницах. Один из пострадавших в тяжелом состоянии. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных