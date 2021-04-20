Никитин назвал вероятную причину взрыва газа в жилом доме в Нижегородской области

Под завалами был найден один погибший ребенок, пять человек находятся в больницах. Один из пострадавших в тяжелом состоянии. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека).