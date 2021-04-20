Черногория разрешит россиянам въезд без ПЦР-тестов
Черногория разрешит гражданам России въезд в страну без ПЦР-тестов. Об этом сообщил министр финансов страны Милойко Спаич.
«Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон 2021 г. для граждан Российской Федерации, Белоруссии, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование», — написал министр в своем Twitter.
Ранее Черногория продлила до 31 октября 2021 г. безвизовый режим для россиян.
Так, для кратковременного въезда в Черногорию на срок до 90 дней со дня первого въезда достаточно наличия действующего загранпаспорта, отмечает российское дипведомство. При этом для осуществления трудовой или учебной деятельности в этой стране россиянам потребуется получать соответствующие визы.