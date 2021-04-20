Черногория разрешит россиянам въезд без ПЦР-тестов

«Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон 2021 г. для граждан Российской Федерации, Белоруссии, Украины и Северной Македонии будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР-тестирование», — написал министр в своем Twitter.