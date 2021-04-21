Россияне назвали города России, куда планируют поехать в отпуск летом
24% россиян планируют путешествовать по России или за границей этим летом, говорится в результатах опроса портала Superjob. В опросе приняли участие 3000 человек старше 18 лет.
Аналитики отметили, что 6% россиян планируют поехать летом в Крым, 5% — в Краснодарский край, 1% — в Калининградскую область. Еще 5% опрошенных выбрали другие направления для путешествий по России. Провести отпуск за границей хотели бы 7% респондентов: 3% планируют поехать в Турцию, если она откроется, 4% — в другие открытые для туристов страны.
18% россиян проведут свой летний отпуск дома, 10% — на даче или в деревне. 3% респондентов поедут в гости в другой город. 17% респондентов еще не решили, куда хотят поехать, а у 28% опрошенных не будет летнего отпуска.
В начале марта председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала россиянам запланировать летний отпуск в 2021 г. в пределах России, чтобы пандемия COVID-19 не сорвала планы.