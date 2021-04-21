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Россияне назвали города России, куда планируют поехать в отпуск летом

Ведомости

24% россиян планируют путешествовать по России или за границей этим летом, говорится в результатах опроса портала Superjob. В опросе приняли участие 3000 человек старше 18 лет.

Аналитики отметили, что 6% россиян планируют поехать летом в Крым, 5% — в Краснодарский край, 1% — в Калининградскую область. Еще 5% опрошенных выбрали другие направления для путешествий по России. Провести отпуск за границей хотели бы 7% респондентов: 3% планируют поехать в Турцию, если она откроется, 4% — в другие открытые для туристов страны.

18% россиян проведут свой летний отпуск дома, 10% — на даче или в деревне. 3% респондентов поедут в гости в другой город. 17% респондентов еще не решили, куда хотят поехать, а у 28% опрошенных не будет летнего отпуска.

В начале марта председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко рекомендовала россиянам запланировать летний отпуск в 2021 г. в пределах России, чтобы пандемия COVID-19 не сорвала планы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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