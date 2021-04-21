Россияне назвали города России, куда планируют поехать в отпуск летом

Аналитики отметили, что 6% россиян планируют поехать летом в Крым, 5% — в Краснодарский край, 1% — в Калининградскую область. Еще 5% опрошенных выбрали другие направления для путешествий по России. Провести отпуск за границей хотели бы 7% респондентов: 3% планируют поехать в Турцию, если она откроется, 4% — в другие открытые для туристов страны.