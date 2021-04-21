Минтруд назвал число претендентов на выплаты для семей со школьниками
Единовременную выплату на детей школьного возраста в размере 10 000 руб. смогут получить более 17 млн россиян, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.
«Если мы говорим о единовременной выплате семьям, воспитывающих детей школьного возраста, в них более 17 млн детей, соответственно, порядка 17 млн», — сказал Котяков (цитата по «РИА Новости»).
Ранее в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин анонсировал такую выплату. Пособие также смогут получить родители детей, которые пойдут в этом году в первый класс. Выплату перечислят в середине августа, чтобы родители смогли использовать ее для подготовки детей к школе.
В 2020 г. семьи с детьми несколько раз получали единовременные выплаты. С 1 июня выплату в 10 000 руб. получили родители детей 3—16 лет, с 1 июля — родители детей младше 16 лет. Перед Новым годом выплаты в 5000 руб. получили семьи с детьми до 8 лет.