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Минтруд назвал число претендентов на выплаты для семей со школьниками

Ведомости

Единовременную выплату на детей школьного возраста в размере 10 000 руб. смогут получить более 17 млн россиян, сообщил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

«Если мы говорим о единовременной выплате семьям, воспитывающих детей школьного возраста, в них более 17 млн детей, соответственно, порядка 17 млн», — сказал Котяков (цитата по «РИА Новости»).

Ранее в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин анонсировал такую выплату. Пособие также смогут получить родители детей, которые пойдут в этом году в первый класс. Выплату перечислят в середине августа, чтобы родители смогли использовать ее для подготовки детей к школе.

В 2020 г. семьи с детьми несколько раз получали единовременные выплаты. С 1 июня выплату в 10 000 руб. получили родители детей 3—16 лет, с 1 июля — родители детей младше 16 лет. Перед Новым годом выплаты в 5000 руб. получили семьи с детьми до 8 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных