Минтруд назвал число претендентов на выплаты для семей со школьниками

В 2020 г. семьи с детьми несколько раз получали единовременные выплаты. С 1 июня выплату в 10 000 руб. получили родители детей 3—16 лет, с 1 июля — родители детей младше 16 лет. Перед Новым годом выплаты в 5000 руб. получили семьи с детьми до 8 лет.