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В Польше 22 апреля приступят к отмене локдауна

Ведомости

Власти Польши 22 апреля начнут постепенную отмену локдауна в связи с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, слова которого передает «РИА Новости». Снятие ограничительных мер будет проходить по региональному принципу.

По словам главы Минздрава страны, ограничения сохранятся в Силезском и Нижнесилезском, Великопольском, Лодском, Опольском воеводствах, где уровень заболеваемости коронавирусом по-прежнему высок.

В других регионах Польши с завтрашнего дня вводится гибридный принцип обучения в 1-3 классах школ, к работе вернутся салоны красоты и парикмахерские.

Ранее из-за распространения коронавирусной инфекции в стране закрыли все торговые объекты, кроме продовольственных магазинов и аптек, бары, кафе и рестораны работают только навынос, а все школьники перешли на удаленный формат обучения. В Польше также закрыли отели и хостелы, объекты культуры, индустрии красоты, спорта и туризма, запрещены собрания более пяти человек. Действие ограничений ранее продлили до 25 апреля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных