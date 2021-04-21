В Польше 22 апреля приступят к отмене локдауна
Власти Польши 22 апреля начнут постепенную отмену локдауна в связи с коронавирусом, сообщил министр здравоохранения Польши Адам Недзельский, слова которого передает «РИА Новости». Снятие ограничительных мер будет проходить по региональному принципу.
По словам главы Минздрава страны, ограничения сохранятся в Силезском и Нижнесилезском, Великопольском, Лодском, Опольском воеводствах, где уровень заболеваемости коронавирусом по-прежнему высок.
В других регионах Польши с завтрашнего дня вводится гибридный принцип обучения в 1-3 классах школ, к работе вернутся салоны красоты и парикмахерские.
Ранее из-за распространения коронавирусной инфекции в стране закрыли все торговые объекты, кроме продовольственных магазинов и аптек, бары, кафе и рестораны работают только навынос, а все школьники перешли на удаленный формат обучения. В Польше также закрыли отели и хостелы, объекты культуры, индустрии красоты, спорта и туризма, запрещены собрания более пяти человек. Действие ограничений ранее продлили до 25 апреля.