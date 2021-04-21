В Польше 22 апреля приступят к отмене локдауна

Ранее из-за распространения коронавирусной инфекции в стране закрыли все торговые объекты, кроме продовольственных магазинов и аптек, бары, кафе и рестораны работают только навынос, а все школьники перешли на удаленный формат обучения. В Польше также закрыли отели и хостелы, объекты культуры, индустрии красоты, спорта и туризма, запрещены собрания более пяти человек. Действие ограничений ранее продлили до 25 апреля.