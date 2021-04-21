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Академика РАН Хазанова отпустили из ОВД под обязательство о явке в суд

Ведомости

Замдиректора Института прикладной физики РАН Ефима Хазанова отпустили из ОВД Канавинского района Нижнего Новгорода с обязательством о явке в суд, написал Хазанов на своей странице в Facebook

«Отпустили под обязательство явиться в суд», — написал он. 

21 апреля академик был задержан сотрудниками полиции за репосты в соцсетях, сообщил ранее Хазанов. В отношении него был составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа от 20 000 до 30 000 руб., либо обязательных работ до 50 часов, либо административного ареста до 10 суток.

Хазанов является специалистом в области лазерной физики и нелинейной оптики, а также академиком РАН. Также он является лауреатом Государственной премии РФ. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных