Академика РАН Хазанова отпустили из ОВД под обязательство о явке в суд
«Отпустили под обязательство явиться в суд», — написал он.
21 апреля академик был задержан сотрудниками полиции за репосты в соцсетях, сообщил ранее Хазанов. В отношении него был составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа от 20 000 до 30 000 руб., либо обязательных работ до 50 часов, либо административного ареста до 10 суток.
Хазанов является специалистом в области лазерной физики и нелинейной оптики, а также академиком РАН. Также он является лауреатом Государственной премии РФ.