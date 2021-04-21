Академика РАН Хазанова отпустили из ОВД под обязательство о явке в суд

21 апреля академик был задержан сотрудниками полиции за репосты в соцсетях, сообщил ранее Хазанов. В отношении него был составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия). Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа от 20 000 до 30 000 руб., либо обязательных работ до 50 часов, либо административного ареста до 10 суток.