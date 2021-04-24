Число жителей Донбасса с гражданством России может вырасти до 1 млн человек к концу года
Число жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР, получивших в упрощенном порядке гражданство России, может увеличиться в два раза к концу года, достигнув 1 млн человек. Об этом в беседе с ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
На данный момент обладателями российского паспорта являются 538 000 жителей ДНР и ЛНР, отметил он.
«По прогнозам, которые сегодня существуют, и по тем заявлениям, которые сегодня есть, до конца текущего года до 1 млн жителей Донбасса станут гражданами России», — заявил Водолацкий.
Указ Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР был подписан в апреле 2019 г., позднее его действие было распространено на всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Согласно исследованию международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в 2020 г. российское гражданство получили 656 300 человек, что является максимальным показателем за 20 лет. Больше половины российских паспортов в 2020 г. были выданы украинцам: на них пришлось 62,4%, или 409 500 человек от общего объема выдач, в основном это произошло за счет жителей Донбасса. В пятерку лидеров вошли также граждане Таджикистана (9,7%, или 63 400 чел.), Казахстана (6,6%, или 43 400 чел.), Армении (4,7%, или 30 500 чел.) и Узбекистана (3,5%, или 23 100 чел.).