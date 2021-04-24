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В Москву прибыла колонна боевой техники для участия в подготовке парада Победы

Ведомости

Колонна из более 200 единиц военной техники прибыла в Москву для подготовки участия в подготовке парада Победы 9 мая на Красной площади, передает «Россия 24».

Колонна прибыла из подмосковного полигона Алабино и направилась на улицу Нижние Мневники, журналисты сообщили о проехавших по улицам столицы в составе колонны «Искандерах» и «Тайфунах».

Ранее Песков сообщил, что в 2021 г. парад Победы пройдет в обычном формате. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что военные парады в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне пройдут в Москве и еще 27 городах России. В них примут участие более 47 000 человек, порядка 1600 единиц военной техники и более 200 воздушных судов. Для парада в Москве планируется задействовать более 12 500 человек, более 190 единиц техники и 76 летательных аппаратов.

В 2020 г. из-за пандемии коронавируса военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел не 9 мая, а 24 июня — как и в 1945 г., а акция «Бессмертный полк» состоялась в онлайн-формате.

Ранее по теме: Кремль не планирует приглашать на парад Победы иностранных лидеров

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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