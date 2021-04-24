В Москву прибыла колонна боевой техники для участия в подготовке парада Победы

Ранее Песков сообщил, что в 2021 г. парад Победы пройдет в обычном формате. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что военные парады в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне пройдут в Москве и еще 27 городах России. В них примут участие более 47 000 человек, порядка 1600 единиц военной техники и более 200 воздушных судов. Для парада в Москве планируется задействовать более 12 500 человек, более 190 единиц техники и 76 летательных аппаратов.