В Москву прибыла колонна боевой техники для участия в подготовке парада Победы
Колонна из более 200 единиц военной техники прибыла в Москву для подготовки участия в подготовке парада Победы 9 мая на Красной площади, передает «Россия 24».
Колонна прибыла из подмосковного полигона Алабино и направилась на улицу Нижние Мневники, журналисты сообщили о проехавших по улицам столицы в составе колонны «Искандерах» и «Тайфунах».
Ранее Песков сообщил, что в 2021 г. парад Победы пройдет в обычном формате. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что военные парады в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне пройдут в Москве и еще 27 городах России. В них примут участие более 47 000 человек, порядка 1600 единиц военной техники и более 200 воздушных судов. Для парада в Москве планируется задействовать более 12 500 человек, более 190 единиц техники и 76 летательных аппаратов.
В 2020 г. из-за пандемии коронавируса военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошел не 9 мая, а 24 июня — как и в 1945 г., а акция «Бессмертный полк» состоялась в онлайн-формате.