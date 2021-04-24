В России за сутки выявили 8828 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 8828 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 753 789. Умерли за день 399 пациентов. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 107 900.
Вчера, 23 апреля, оперштаб сообщил о 8840 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 2541 случай заражения коронавирусом, выздоровели 1879 пациентов, скончались 59 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировали 689 заболевших.
За сутки в России полностью выздоровели 9254 человек. Общее число выздоровевших выросло до 4 380 468 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 145,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 3,08 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 31,9 млн случаев, Индии (свыше 16,6 млн) и Бразилии (более 14,2 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Накануне руководитель Роспотребнадзора Анна Попова охарактеризовала ситуацию с коронавирусом в России как «достаточно стабильную».
В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова 23 апреля рассказала о росте заболеваемости коронавирусом в семи российских регионах. В то же время в 16 субъектах она снижается, а ситуация в 52 регионах находится в стадии стабилизации.
20 апреля об ухудшении ситуации с распространением коронавируса в Москве заявил столичный мэр Сергей Собянин. Он отметил необходимость ускорения темпов вакцинации жителей города и счел заслуживающим внимания предложение московского бизнеса давать льготы на товары и услуги потребителям старшего поколения, сделавшим прививку.