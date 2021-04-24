Спасатели обнаружили обломки пропавшей подлодки ВМС Индонезии

В штабе ВМС уточнили, что сканирование обнаружило подлодку на глубине 850 м, при этом судно рассчитано на глубину не более 500 м. Шансы на спасение моряков уменьшает также и то, что запас кислорода на субмарине должен был иссякнуть к утру субботы.