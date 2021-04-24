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Спасатели обнаружили обломки пропавшей подлодки ВМС Индонезии

Ведомости

Спасатели обнаружили обломки подлодки Nanggala ВМС Индонезии с экипажем из 53 моряков, которая перестала выходить на связь во время учений в районе острова Бали, передает Reuters со ссылкой на военное командование республики.

В штабе ВМС уточнили, что сканирование обнаружило подлодку на глубине 850 м, при этом судно рассчитано на глубину не более 500 м. Шансы на спасение моряков уменьшает также и то, что запас кислорода на субмарине должен был иссякнуть к утру субботы.

Дизельная подводная лодка KRI Nanggala 402 водоизмещением 1395 т построена в Германии в 1981 г., она может развить крейсерскую скорость 21,5 узла. В 2012 г. она прошла капитальный ремонт в Южной Корее. Субмарина имеет торпедное вооружение. Всего на вооружении ВМС Индонезии две подлодки немецкого и три — южнокорейского производства.

Ранее по теме: Подлодка ВМС Индонезии с 50 моряками на борту пропала у Бали

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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