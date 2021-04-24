Спасатели обнаружили обломки пропавшей подлодки ВМС Индонезии
Спасатели обнаружили обломки подлодки Nanggala ВМС Индонезии с экипажем из 53 моряков, которая перестала выходить на связь во время учений в районе острова Бали, передает Reuters со ссылкой на военное командование республики.
В штабе ВМС уточнили, что сканирование обнаружило подлодку на глубине 850 м, при этом судно рассчитано на глубину не более 500 м. Шансы на спасение моряков уменьшает также и то, что запас кислорода на субмарине должен был иссякнуть к утру субботы.
Дизельная подводная лодка KRI Nanggala 402 водоизмещением 1395 т построена в Германии в 1981 г., она может развить крейсерскую скорость 21,5 узла. В 2012 г. она прошла капитальный ремонт в Южной Корее. Субмарина имеет торпедное вооружение. Всего на вооружении ВМС Индонезии две подлодки немецкого и три — южнокорейского производства.