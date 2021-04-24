Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество

Пассажирам «Аэрофлота» предложили обменять билеты на Кипр или вернуть деньги

Ведомости

Пассажиры «Аэрофлота» смогут обменять билеты на Кипр без доплаты или вернуть деньги из-за двухнедельного карантина, введенного ранее в республике.

«Пассажирам с билетами по маршруту Москва — Ларнака/Пафос или Санкт-Петербург и Ларнака с датой вылета с 26 апреля по 16 мая 2021 г. предлагается: однократное изменение даты вылета на новые даты до конца 2021 года без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление, в пределах срока действия билета (или) возврат без применения штрафных санкций», — говорится в сообщении авиакомпании.

«Аэрофлот» продолжит выполнять один ежедневный рейс Москва — Ларнака, а авиакомпания «Россия» – три еженедельных рейса Санкт-Петербург — Ларнака.

Накануне правительство Кипра приняло решение ввести жесткий карантин в республике с 26 апреля по 9 мая в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Локдаун в островном государстве будет действовать с 05:00 26 апреля до полуночи 9 мая. Он включает комендантский час с 21:00 до 05:00, за исключением поездок на работу, а также обращений в медицинские учреждения. Для выхода из дома киприотам придется получать разрешение по СМС, причем в день доступно одно разрешение. Все рестораны, кафе, бары, спортзалы, театры, кинотеатры, салоны красоты, парикмахерские и клубы должны приостановить работу, общепиту разрешено будет работать только на вынос и доставку. Полностью приостановлена деятельность игорных и букмекерских компаний.

Кроме того, на Кипре до 10 мая будут запрещены собрания, частные и общественные мероприятия, за исключением пасхального воскресенья 2 мая, когда будет разрешено собираться членам не более двух семей в числе не более 10 человек. Тот же лимит установлен для свадеб, крещений и похорон.

Ранее по теме: На Кипре введут жесткий карантин на две недели

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных