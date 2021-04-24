Пассажирам «Аэрофлота» предложили обменять билеты на Кипр или вернуть деньги

Локдаун в островном государстве будет действовать с 05:00 26 апреля до полуночи 9 мая. Он включает комендантский час с 21:00 до 05:00, за исключением поездок на работу, а также обращений в медицинские учреждения. Для выхода из дома киприотам придется получать разрешение по СМС, причем в день доступно одно разрешение. Все рестораны, кафе, бары, спортзалы, театры, кинотеатры, салоны красоты, парикмахерские и клубы должны приостановить работу, общепиту разрешено будет работать только на вынос и доставку. Полностью приостановлена деятельность игорных и букмекерских компаний.