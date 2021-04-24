Пассажирам «Аэрофлота» предложили обменять билеты на Кипр или вернуть деньги
Пассажиры «Аэрофлота» смогут обменять билеты на Кипр без доплаты или вернуть деньги из-за двухнедельного карантина, введенного ранее в республике.
«Пассажирам с билетами по маршруту Москва — Ларнака/Пафос или Санкт-Петербург и Ларнака с датой вылета с 26 апреля по 16 мая 2021 г. предлагается: однократное изменение даты вылета на новые даты до конца 2021 года без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление, в пределах срока действия билета (или) возврат без применения штрафных санкций», — говорится в сообщении авиакомпании.
«Аэрофлот» продолжит выполнять один ежедневный рейс Москва — Ларнака, а авиакомпания «Россия» – три еженедельных рейса Санкт-Петербург — Ларнака.
Накануне правительство Кипра приняло решение ввести жесткий карантин в республике с 26 апреля по 9 мая в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.
Локдаун в островном государстве будет действовать с 05:00 26 апреля до полуночи 9 мая. Он включает комендантский час с 21:00 до 05:00, за исключением поездок на работу, а также обращений в медицинские учреждения. Для выхода из дома киприотам придется получать разрешение по СМС, причем в день доступно одно разрешение. Все рестораны, кафе, бары, спортзалы, театры, кинотеатры, салоны красоты, парикмахерские и клубы должны приостановить работу, общепиту разрешено будет работать только на вынос и доставку. Полностью приостановлена деятельность игорных и букмекерских компаний.
Кроме того, на Кипре до 10 мая будут запрещены собрания, частные и общественные мероприятия, за исключением пасхального воскресенья 2 мая, когда будет разрешено собираться членам не более двух семей в числе не более 10 человек. Тот же лимит установлен для свадеб, крещений и похорон.