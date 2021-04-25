В России за сутки выявили 8780 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 8780 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 762 569. Умерли за день 332 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 108 232.
Вчера, 24 апреля, оперштаб сообщил о 8828 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 2526 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1339 пациентов, скончались 53 человека. В Санкт-Петербурге зафиксировали 701 заболевшего.
За сутки в России полностью выздоровели 7540 человек. Общее число выздоровевших выросло до 4 388 008 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 146,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 3,09 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 32 млн случаев, Индии (свыше 16,9 млн) и Бразилии (более 14,3 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Накануне руководитель Роспотребнадзора Анна Попова охарактеризовала ситуацию с коронавирусом в России как «достаточно стабильную». В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова 23 апреля рассказала о росте заболеваемости коронавирусом в семи российских регионах. В то же время в 16 субъектах она снижается, а ситуация в 52 регионах находится в стадии стабилизации.