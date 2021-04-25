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В России за сутки выявили 8780 новых случаев коронавируса

Ведомости

В России за сутки выявили 8780 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 762 569. Умерли за день 332 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 108 232.

Вчера, 24 апреля, оперштаб сообщил о 8828 новых заболевших.

В Москве за сутки выявили 2526 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1339 пациентов, скончались 53 человека. В Санкт-Петербурге зафиксировали 701 заболевшего.

За сутки в России полностью выздоровели 7540 человек. Общее число выздоровевших выросло до 4 388 008 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 146,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 3,09 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 32 млн случаев, Индии (свыше 16,9 млн) и Бразилии (более 14,3 млн). Россия занимает пятое место в мире по заболеваемости коронавирусом.

Накануне руководитель Роспотребнадзора Анна Попова охарактеризовала ситуацию с коронавирусом в России как «достаточно стабильную». В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова 23 апреля рассказала о росте заболеваемости коронавирусом в семи российских регионах. В то же время в 16 субъектах она снижается, а ситуация в 52 регионах находится в стадии стабилизации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных