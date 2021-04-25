В МВД опровергли сообщения о массовой драке фанатов «Спартака» и ЦСКА в Москве

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах сообщил, что в районе Орехово-Зуевского проезда произошла драка около 150 фанатов ЦСКА и «Спартака». По его информации, в результате драки были пострадавшие. Сегодня в 16.30 в Москве на стадионе «Открытие арена» должно состояться дерби между «Спартаком» и ЦСКА.