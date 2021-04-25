В МВД опровергли сообщения о массовой драке фанатов «Спартака» и ЦСКА в Москве
ГУ МВД России по Москве назвало не соответствующей действительности информацию о массовой драке фанатов «Спартака» и ЦСКА на юго-востоке столицы, которая появилась ранее в ряде СМИ.
«Информация, размещенная на некоторых интернет-ресурсах и в ряде СМИ, о якобы имевшей место драке на юго-востоке Москвы не соответствует действительности. Заявлений и телефонограмм из медицинских учреждений о получении телесных повреждений в Орехово-Зуевском проезде от граждан не поступало, серьезных правонарушений в Нижегородском районе столицы не зафиксировано», — говорится в сообщении.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах сообщил, что в районе Орехово-Зуевского проезда произошла драка около 150 фанатов ЦСКА и «Спартака». По его информации, в результате драки были пострадавшие. Сегодня в 16.30 в Москве на стадионе «Открытие арена» должно состояться дерби между «Спартаком» и ЦСКА.