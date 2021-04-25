ВМС Индонезии подтвердили гибель всех членов экипажа пропавшей подлодки

Дизельная подводная лодка KRI Nanggala 402 водоизмещением 1395 т была построена в Германии в 1981 г. В 2012 г. она прошла капитальный ремонт в Южной Корее. Всего на вооружении ВМС Индонезии две подлодки немецкого и три — южнокорейского производства.