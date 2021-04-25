ВМС Индонезии подтвердили гибель всех членов экипажа пропавшей подлодки
Спасатели обнаружили подлодку ВМС Индонезии, пропавшую ранее в ходе учений в районе острова Бали, передает Reuters.
Корпус субмарины, расколотый минимум на три части, обнаружили на глубине 850 м, военные подтвердили, что все 53 моряка погибли.
Судно перестало выходить на связь 21 апреля в ходе выполнения учебных стрельб торпедами в районе острова Бали.
Дизельная подводная лодка KRI Nanggala 402 водоизмещением 1395 т была построена в Германии в 1981 г. В 2012 г. она прошла капитальный ремонт в Южной Корее. Всего на вооружении ВМС Индонезии две подлодки немецкого и три — южнокорейского производства.