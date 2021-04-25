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ВМС Индонезии подтвердили гибель всех членов экипажа пропавшей подлодки

Ведомости

Спасатели обнаружили подлодку ВМС Индонезии, пропавшую ранее в ходе учений в районе острова Бали, передает Reuters.

Корпус субмарины, расколотый минимум на три части, обнаружили на глубине 850 м, военные подтвердили, что все 53 моряка погибли.

Судно перестало выходить на связь 21 апреля в ходе выполнения учебных стрельб торпедами в районе острова Бали.

Дизельная подводная лодка KRI Nanggala 402 водоизмещением 1395 т была построена в Германии в 1981 г. В 2012 г. она прошла капитальный ремонт в Южной Корее. Всего на вооружении ВМС Индонезии две подлодки немецкого и три — южнокорейского производства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных