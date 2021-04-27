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В Белгородской области открыли первый пункт вакцинации при монастыре

Ведомости

Пункт вакцинации от коронавируса открыли на территории Марфо-Мариинского женского монастыря в Белгородской области, говорится на сайте губернатора и правительства региона. Он стал первым в России прививочным пунктом на базе монастыря.

«Белгородцы могут записаться на прививку и провакцинироваться на территории Марфо-Мариинского монастыря, где по воскресным дням разворачивается мобильный пункт вакцинации от коронавируса», — говорится в сообщении. Его работу благословил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Также власти планируют делать прививки от коронавируса в аэропорту и на железнодорожном вокзале.

В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г. Массовая вакцинация населения началась в России в январе.

В Москве мобильные пункты вакцинации от коронавируса открыты в нескольких торговых центрах, в том числе в ГУМе и ЦУМе, а также в фуд-молле «Депо» и «Геликон-опере» и других.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных