В Белгородской области открыли первый пункт вакцинации при монастыре
Пункт вакцинации от коронавируса открыли на территории Марфо-Мариинского женского монастыря в Белгородской области, говорится на сайте губернатора и правительства региона. Он стал первым в России прививочным пунктом на базе монастыря.
«Белгородцы могут записаться на прививку и провакцинироваться на территории Марфо-Мариинского монастыря, где по воскресным дням разворачивается мобильный пункт вакцинации от коронавируса», — говорится в сообщении. Его работу благословил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Также власти планируют делать прививки от коронавируса в аэропорту и на железнодорожном вокзале.
В России зарегистрировано три вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «ЭпиВакКорона» была зарегистрирована в России в октябре 2020 г., «КовиВак» — в феврале 2021 г. Массовая вакцинация населения началась в России в январе.
В Москве мобильные пункты вакцинации от коронавируса открыты в нескольких торговых центрах, в том числе в ГУМе и ЦУМе, а также в фуд-молле «Депо» и «Геликон-опере» и других.