В Белгородской области открыли первый пункт вакцинации при монастыре

«Белгородцы могут записаться на прививку и провакцинироваться на территории Марфо-Мариинского монастыря, где по воскресным дням разворачивается мобильный пункт вакцинации от коронавируса», — говорится в сообщении. Его работу благословил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Также власти планируют делать прививки от коронавируса в аэропорту и на железнодорожном вокзале.