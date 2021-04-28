В России разработают рейтинг детской безопасности регионов
Рейтинг регионов по критериям детской безопасности может быть представлен в России к 1 июня в рамках программы «Качество детства», сообщила журналистам уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
«Следующий показатель, который мы сейчас прорабатываем и загружаем в систему, будем получать рейтинги, в том числе и регионов России, по вопросам детской безопасности. Это и жертвы преступлений, и смерти детей по разным причинам, и иные угрозы, которые есть в отношении детей в нашем современном мире», – сказала Кузнецова (цитата по ТАСС).
Концепцию детской безопасности приняли несколько регионов. «Мы отработали это в пилотном режиме. Достаточно неплохие результаты в Московской области, в Ярославской области», – рассказала омбудсмен, выразив надежду, что этот опыт учтут и другие субъекты.
По данным Генпрокуратуры, в I квартале 2021 г. в отношении несовершеннолетних совершено 28 000 преступлений, среди которых 1800 насильственных действий сексуального характера, более 1600 случаев полового сношения и других действий сексуального характера, 537 изнасилований, 375 случаев причинения легкого вреда здоровью, 374 случая побоев и 122 убийства.