В России разработают рейтинг детской безопасности регионов

«Следующий показатель, который мы сейчас прорабатываем и загружаем в систему, будем получать рейтинги, в том числе и регионов России, по вопросам детской безопасности. Это и жертвы преступлений, и смерти детей по разным причинам, и иные угрозы, которые есть в отношении детей в нашем современном мире», – сказала Кузнецова (цитата по ТАСС).