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В России разработают рейтинг детской безопасности регионов

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Рейтинг регионов по критериям детской безопасности может быть представлен в России к 1 июня в рамках программы «Качество детства», сообщила журналистам уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Следующий показатель, который мы сейчас прорабатываем и загружаем в систему, будем получать рейтинги, в том числе и регионов России, по вопросам детской безопасности. Это и жертвы преступлений, и смерти детей по разным причинам, и иные угрозы, которые есть в отношении детей в нашем современном мире», – сказала Кузнецова (цитата по ТАСС).

Концепцию детской безопасности приняли несколько регионов. «Мы отработали это в пилотном режиме. Достаточно неплохие результаты в Московской области, в Ярославской области», – рассказала омбудсмен, выразив надежду, что этот опыт учтут и другие субъекты.

По данным Генпрокуратуры, в I квартале 2021 г. в отношении несовершеннолетних совершено 28 000 преступлений, среди которых 1800 насильственных действий сексуального характера, более 1600 случаев полового сношения и других действий сексуального характера, 537 изнасилований, 375 случаев причинения легкого вреда здоровью, 374 случая побоев и 122 убийства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных