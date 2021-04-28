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Скончался один из участников лунной экспедиции 1969 года

Ведомости

Участник первой лунной экспедиции на корабле «Аполлон-11» Майкл Коллинз умер в возрасте 90 лет. Об этом говорится в заявлении семьи астронавта в Twitter. 

«Мы с сожалением сообщаем, что наш дорогой отец и дедушка умер сегодня после отважной борьбы с раком. Свои последние дни он провел в спокойствии, окруженный членами семьи», — следует из заявления. 

«Аполлон-11» — американский пилотируемый космический корабль, в ходе полета которого 16—24 июля 1969 г. люди впервые в истории совершили посадку на Луну. Коллинз был пилотом командного модуля, командир корабля Нил Армстронг скончался в 2012 г. Третьему участнику лунной экспедиции Баззу Олдрину в этом году исполнился 91 год. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных