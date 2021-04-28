Скончался один из участников лунной экспедиции 1969 года
Участник первой лунной экспедиции на корабле «Аполлон-11» Майкл Коллинз умер в возрасте 90 лет. Об этом говорится в заявлении семьи астронавта в Twitter.
«Мы с сожалением сообщаем, что наш дорогой отец и дедушка умер сегодня после отважной борьбы с раком. Свои последние дни он провел в спокойствии, окруженный членами семьи», — следует из заявления.
«Аполлон-11» — американский пилотируемый космический корабль, в ходе полета которого 16—24 июля 1969 г. люди впервые в истории совершили посадку на Луну. Коллинз был пилотом командного модуля, командир корабля Нил Армстронг скончался в 2012 г. Третьему участнику лунной экспедиции Баззу Олдрину в этом году исполнился 91 год.