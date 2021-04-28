Скончался один из участников лунной экспедиции 1969 года

«Аполлон-11» — американский пилотируемый космический корабль, в ходе полета которого 16—24 июля 1969 г. люди впервые в истории совершили посадку на Луну. Коллинз был пилотом командного модуля, командир корабля Нил Армстронг скончался в 2012 г. Третьему участнику лунной экспедиции Баззу Олдрину в этом году исполнился 91 год.