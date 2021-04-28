Экс-солистка группы «Тату» примет участие в праймериз «Единой России»
Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова примет участие в праймериз партии «Единая Россия» по Ивановской области. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Праймериз проходит для отбора кандидатов партии на выборы в Госдуму.
«Я сделала первый шаг. Все подробности в следующих постах. Нас не догонят», — написала Волкова в своем Instagram-аккаунте.
Представитель пресс-службы регионального отделения партии «Единая Россия» в Ивановской области подтвердил ТАСС эту информацию.
«Юлия Волкова сегодня лично приходила в оргкомитет регионального отделения партии и подала документы для участия в процедуре предварительного голосования "Единой России", — сказал представитель.