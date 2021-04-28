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Экс-солистка группы «Тату» примет участие в праймериз «Единой России»

Ведомости

Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова примет участие в праймериз партии «Единая Россия» по Ивановской области. Об этом она сообщила в своем Instagram. 

Праймериз проходит для отбора кандидатов партии на выборы в Госдуму.

«Я сделала первый шаг. Все подробности в следующих постах. Нас не догонят», — написала Волкова в своем Instagram-аккаунте. 

Представитель пресс-службы регионального отделения партии «Единая Россия» в Ивановской области подтвердил ТАСС эту информацию. 

«Юлия Волкова сегодня лично приходила в оргкомитет регионального отделения партии и подала документы для участия в процедуре предварительного голосования "Единой России", — сказал представитель. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных