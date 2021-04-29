В Киеве прошел марш националистов в память о дивизии СС «Галичина»
Сторонники дивизии СС «Галичина» прошли по центру Киева, сообщает «Страна.ua».
В «Марше вышиванок» в честь дня создания дивизии накануне приняли участие около сотни человек. Они прошлись от Арсенальной улицы до площади Независимости. Шествие длилось полчаса. Полиция перекрыла часть улиц.
Дивизия СС «Галичина» была создана во Львове в 1943 г. Костяк дивизии составляли украинские националисты. В мае 2020 г. Киевский окружной административный суд признал нацистской символику дивизии.