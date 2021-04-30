Попова заявила об отсутствии критического роста заболеваемости COVID-19 в России
В России нет критических значений роста заболеваемости коронавирусом, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».
«В РФ мы пока находимся на стадии стабильной. Значимого увеличения числа ежедневно регистрируемых случаев у нас нет. Тенденция такая, что каких-то критических значений роста в РФ нет», — сказала она.
На данный момент Роспотребнадзор не наблюдает причин для введения новых ограничений из-за коронавируса. Попова подчеркнула, что при полном соблюдении мер профилактики ухудшения эпидемиологической ситуации на майские праздники произойти не должно.
В России за последние сутки коронавирус выявили у 8731 человека, следует из статистики оперштаба на 30 апреля. Скончались 397 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 805 288. Умерли за все время пандемии 110 128 человек.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России наблюдается снижение смертности от коронавируса. По ее словам, пик смертности наблюдался в декабре-январе, во время второй волны коронавируса в России.
По данным Росстата, в марте число россиян, у которых в момент смерти был коронавирус, составило 23 715, что на 4,3% меньше, чем в феврале 2021 г.