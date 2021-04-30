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Попова заявила об отсутствии критического роста заболеваемости COVID-19 в России

Ведомости

В России нет критических значений роста заболеваемости коронавирусом, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24». 

«В РФ мы пока находимся на стадии стабильной. Значимого увеличения числа ежедневно регистрируемых случаев у нас нет. Тенденция такая, что каких-то критических значений роста в РФ нет», — сказала она. 

На данный момент Роспотребнадзор не наблюдает причин для введения новых ограничений из-за коронавируса. Попова подчеркнула, что при полном соблюдении мер профилактики ухудшения эпидемиологической ситуации на майские праздники произойти не должно. 

В России за последние сутки коронавирус выявили у 8731 человека, следует из статистики оперштаба на 30 апреля. Скончались 397 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 805 288. Умерли за все время пандемии 110 128 человек.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России наблюдается снижение смертности от коронавируса. По ее словам, пик смертности наблюдался в декабре-январе, во время второй волны коронавируса в России. 

По данным Росстата, в марте число россиян, у которых в момент смерти был коронавирус, составило 23 715, что на 4,3% меньше, чем в феврале 2021 г. 

Ранее по теме: В России за сутки выявили 8731 новый случай коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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