В России за сутки выявили 8731 новый случай коронавируса

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 150 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,1 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 32 млн случаев, Индии (более 18,7 млн), Бразилии (свыше 14,5 млн) и Франции (свыше 5,6 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.