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В России за сутки выявили 8731 новый случай коронавируса

Ведомости

В России за последние сутки коронавирус выявили у 8731 человека, следует из статистики оперштаба на 30 апреля. Скончались 397 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 805 288. Умерли за все время пандемии 110 128 человек.

Вчера, 29 апреля, оперштаб сообщил о 9284 новых случаях.

В Москве за сутки выявили 2662 случая заражения коронавирусом, выздоровели 2008 человек, скончались 57 пациентов. В Москве всего 1 092 811 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+725), Московская (+651), Ростовская (+230) и Нижегородская (+171) области.

За сутки в России полностью выздоровели 8406 человек. Общее число выздоровевших возросло до 4 427 946. Продолжают лечение 267 214.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 150 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,1 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 32 млн случаев, Индии (более 18,7 млн), Бразилии (свыше 14,5 млн) и Франции (свыше 5,6 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных