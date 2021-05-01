В России за сутки выявили 9270 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 9270 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 814 558. Умерли за день 392 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 110 520.
Вчера, 30 апреля, оперштаб сообщил о 8731 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 3208 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1929 пациентов, скончались 59 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировали 737 заболевших.
За сутки в России полностью выздоровели 8637 человек. Общее число выздоровевших выросло до 4 436 583 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 151,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 3,18 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 32,3 млн случаев, Индии (свыше 19,1 млн) и Бразилии (более 14,6 млн). Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Накануне руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет критических значений роста заболеваемости коронавирусом. На данный момент Роспотребнадзор не наблюдает причин для введения новых ограничений из-за коронавируса. Попова подчеркнула, что при полном соблюдении мер профилактики ухудшения эпидемиологической ситуации на майские праздники произойти не должно.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России наблюдается снижение смертности от коронавируса. По ее словам, пик смертности наблюдался в декабре — январе, во время второй волны коронавируса в России.
По данным Росстата, в марте число россиян, у которых в момент смерти был коронавирус, составило 23 715, что на 4,3% меньше, чем в феврале 2021 г.