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Путин поручил разработать новую концепцию конкурса «Учитель года России»

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения подготовить совместно с организацией «Россия – страна возможностей» новую концепцию проведения Всероссийского конкурса «Учитель года России».

«...Разработать совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" и представить новую концепцию проведения Всероссийского конкурса "Учитель года России", предусмотрев в том числе, что этот конкурс проводится в течение всего года и широко освещается в средствах массовой информации», — сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее в марте Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» предложил проводить конкурс «Учитель года» в формате реалити-шоу длиною в год.

Президент добавил, что озвучивал подобное предложение в администрации президента, однако результатов это пока не дало. «Я уже вот в администрации говорил об этом. Что-то не вижу, чтобы шла какая-то работа в этом направлении», — отметил он. Также Путин поддержал предложение одного из бывших участников конкурса «Учитель будущего» сделать в рамках данного мероприятия номинации для представителей администрации школ — директоров и их заместителей. Президент оценил идею, назвав ее хорошей и заслуживающей поддержки.

Всероссийский конкурс «Учитель года» проводится в стране ежегодно Министерством просвещения, Общероссийским профсоюзом образования и «Учительской газетой». Целью мероприятия является выявление, поддержка и поощрение школьных учителей, распространение их педагогического опыта и повышение престижа данной профессии.

Ранее по теме: Путин предложил проводить конкурс «Учитель года» в формате реалити-шоу

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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