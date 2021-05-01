Путин поручил разработать новую концепцию конкурса «Учитель года России»
Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещения подготовить совместно с организацией «Россия – страна возможностей» новую концепцию проведения Всероссийского конкурса «Учитель года России».
«...Разработать совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия – страна возможностей" и представить новую концепцию проведения Всероссийского конкурса "Учитель года России", предусмотрев в том числе, что этот конкурс проводится в течение всего года и широко освещается в средствах массовой информации», — сообщила пресс-служба Кремля.
Ранее в марте Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» предложил проводить конкурс «Учитель года» в формате реалити-шоу длиною в год.
Президент добавил, что озвучивал подобное предложение в администрации президента, однако результатов это пока не дало. «Я уже вот в администрации говорил об этом. Что-то не вижу, чтобы шла какая-то работа в этом направлении», — отметил он. Также Путин поддержал предложение одного из бывших участников конкурса «Учитель будущего» сделать в рамках данного мероприятия номинации для представителей администрации школ — директоров и их заместителей. Президент оценил идею, назвав ее хорошей и заслуживающей поддержки.
Всероссийский конкурс «Учитель года» проводится в стране ежегодно Министерством просвещения, Общероссийским профсоюзом образования и «Учительской газетой». Целью мероприятия является выявление, поддержка и поощрение школьных учителей, распространение их педагогического опыта и повышение престижа данной профессии.