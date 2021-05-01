Путин поручил разработать новую концепцию конкурса «Учитель года России»

Президент добавил, что озвучивал подобное предложение в администрации президента, однако результатов это пока не дало. «Я уже вот в администрации говорил об этом. Что-то не вижу, чтобы шла какая-то работа в этом направлении», — отметил он. Также Путин поддержал предложение одного из бывших участников конкурса «Учитель будущего» сделать в рамках данного мероприятия номинации для представителей администрации школ — директоров и их заместителей. Президент оценил идею, назвав ее хорошей и заслуживающей поддержки.