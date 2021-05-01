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В Роспотребнадзоре назвали нестабильной ситуацию с коронавирусом в Крыму

Ведомости

Эпидемиологическая ситуация в Крыму остается нестабильной, рассказала глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская в комментарии «РИА Новости».

«Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции на сегодняшний день нестабильная. По цифрам заболеваемости мы вернулись к цифрам конца октября месяца. После третьей декады марта заболеваемость пошла на подъем, темпы прироста — от 3 до 8%, и тенденции к снижению мы сегодня не наблюдаем», — рассказала она.

По ее словам, в связи с этим на полуострове отменены массовые мероприятия, первомайская демонстрация отменена, а акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Туристы же, посещающие регион, должны помнить о сохранении ряда ограничений, в том числе и масочного режима, добавила она.

В Крыму, по данным оперштаба, за все время пандемии выявлено 40 568 случаев коронавируса, умер 1221 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных