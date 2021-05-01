В Роспотребнадзоре назвали нестабильной ситуацию с коронавирусом в Крыму
Эпидемиологическая ситуация в Крыму остается нестабильной, рассказала глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская в комментарии «РИА Новости».
«Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции на сегодняшний день нестабильная. По цифрам заболеваемости мы вернулись к цифрам конца октября месяца. После третьей декады марта заболеваемость пошла на подъем, темпы прироста — от 3 до 8%, и тенденции к снижению мы сегодня не наблюдаем», — рассказала она.
По ее словам, в связи с этим на полуострове отменены массовые мероприятия, первомайская демонстрация отменена, а акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Туристы же, посещающие регион, должны помнить о сохранении ряда ограничений, в том числе и масочного режима, добавила она.
В Крыму, по данным оперштаба, за все время пандемии выявлено 40 568 случаев коронавируса, умер 1221 человек.