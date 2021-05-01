В Роспотребнадзоре назвали нестабильной ситуацию с коронавирусом в Крыму

«Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции на сегодняшний день нестабильная. По цифрам заболеваемости мы вернулись к цифрам конца октября месяца. После третьей декады марта заболеваемость пошла на подъем, темпы прироста — от 3 до 8%, и тенденции к снижению мы сегодня не наблюдаем», — рассказала она.