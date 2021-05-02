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Путин поздравил православных с Пасхой

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и россиян, отмечающих Пасху, сообщается на сайте Кремля.

«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», — сказал Путин.

Президент отметил плодотворную деятельность РПЦ и других христианских конфессий, направленную на поддержание гражданского мира в стране и развитие межрелигиозного и межнационального диалога. Церковь, считает глава государства, ведет большую работу по продвижению высоких идеалов и семейных традиций в обществе и воспитанию подрастающего поколения.

«И конечно, особо отмечу неустанное, истинно подвижническое служение Церкви, которое в нынешнее сложное время стало надежной духовной опорой для миллионов людей», — добавил он.

В пресс-службе главы государства добавили, что Путин присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Службу совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных