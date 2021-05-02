Путин поздравил православных с Пасхой
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и россиян, отмечающих Пасху, сообщается на сайте Кремля.
«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», — сказал Путин.
Президент отметил плодотворную деятельность РПЦ и других христианских конфессий, направленную на поддержание гражданского мира в стране и развитие межрелигиозного и межнационального диалога. Церковь, считает глава государства, ведет большую работу по продвижению высоких идеалов и семейных традиций в обществе и воспитанию подрастающего поколения.
«И конечно, особо отмечу неустанное, истинно подвижническое служение Церкви, которое в нынешнее сложное время стало надежной духовной опорой для миллионов людей», — добавил он.
В пресс-службе главы государства добавили, что Путин присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Службу совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.