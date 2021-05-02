Путин поздравил православных с Пасхой

Президент отметил плодотворную деятельность РПЦ и других христианских конфессий, направленную на поддержание гражданского мира в стране и развитие межрелигиозного и межнационального диалога. Церковь, считает глава государства, ведет большую работу по продвижению высоких идеалов и семейных традиций в обществе и воспитанию подрастающего поколения.