В России за сутки выявили 8697 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 8697 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 823 255. Умерли за день 342 пациента. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 110 862.
Вчера, 1 мая, оперштаб сообщил о 9270 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 2699 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1617 пациентов, скончались 54 человека. В Санкт-Петербурге зафиксировали 718 заболевших.
За сутки в России полностью выздоровели 7339 человек. Общее число выздоровевших выросло до 4 443 922 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 152,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 3,19 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 32,3 млн случаев, Индии (свыше 19,5 млн) и Бразилии (более 14,7 млн). Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет критических значений роста заболеваемости коронавирусом. На данный момент Роспотребнадзор не наблюдает причин для введения новых ограничений из-за коронавируса. Попова подчеркнула, что при полном соблюдении мер профилактики ухудшения эпидемиологической ситуации на майские праздники произойти не должно.
По данным Росстата, в марте число россиян, у которых в момент смерти был коронавирус, составило 23 715, что на 4,3% меньше, чем в феврале 2021 г.