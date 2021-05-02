Киргизия и Таджикистан начали отводить войска от границы
Киргизия и Таджикистан начали отвод дополнительных сил от границы, обстановка в регионе спокойная, сообщила пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), передает «Sputnik Киргизия».
«Движение транспортных средств по автодороге Ош — Исфана осуществляется беспрепятственно. Стороны начали отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации», — заявили в ведомстве.
Конфликт между местными жителями в районе водораспределительного пункта «Головной» на киргизско-таджикской границе начался 29 апреля. Этот водозабор в обеих странах считают своей территорией, демаркация границы не проводилась с советских времен. В результате конфликта были применены минометы и пулеметы. В Киргизии обвинили в этом спецназ МВД и сотрудников погранслужбы Таджикистана.
Позднее министры иностранных дел Киргизии и Таджикистана договорились о прекращении огня на границе. Договоренность вступила в силу в 20.00 по местному времени (17.00 мск) 29 апреля, однако обстановка на границе осталась напряженной, 1 мая Киргизия сообщила об обстреле жилых домов Лейлекского района военными Таджикистана, в Душанбе эту информацию опровергли. После переговоров глав ГКНБ ситуацию оценивали как относительно стабильную.