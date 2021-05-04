Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале юниорского ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет со сборной Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею среди юниоров, сообщают «РИА Новости».
«Соперником сборной России по полуфиналу стала команда Финляндии», – говорится в сообщении. Команды уже встречались на групповом этапе турнира. Тогда со счетом 4:3 в серии буллитов победила сборная Финляндии.
Матч между Россией и Финляндией состоится во Фриско 6 мая в 4.00 мск. В полуфинале также сыграют сборные Канады и Швеции. Ранее, 3 мая, сборная России обыграла сборную Белоруссии в четвертьфинале ЧМ со счетом 5:2.
Чемпионат мира по хоккею среди юниоров проходит в американских городах Фриско и Плейно. Финал турнира и матч за бронзу состоятся в ночь с 6 на 7 мая. В прошлом году соревнование не проводилось из-за пандемии коронавируса.