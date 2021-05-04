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Сборная России сыграет с Финляндией в полуфинале юниорского ЧМ по хоккею

Ведомости

Сборная России сыграет со сборной Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею среди юниоров, сообщают «РИА Новости».

«Соперником сборной России по полуфиналу стала команда Финляндии», – говорится в сообщении. Команды уже встречались на групповом этапе турнира. Тогда со счетом 4:3 в серии буллитов победила сборная Финляндии.

Матч между Россией и Финляндией состоится во Фриско 6 мая в 4.00 мск. В полуфинале также сыграют сборные Канады и Швеции. Ранее, 3 мая, сборная России обыграла сборную Белоруссии в четвертьфинале ЧМ со счетом 5:2.

Чемпионат мира по хоккею среди юниоров проходит в американских городах Фриско и Плейно. Финал турнира и матч за бронзу состоятся в ночь с 6 на 7 мая.  В прошлом году соревнование не проводилось из-за пандемии коронавируса.

Ранее по теме: Все матчи чемпионата мира по хоккею в 2021 году пройдут в Латвии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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