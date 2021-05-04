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Российские власти лишили гражданства около 280 человек с 2020 года

Ведомости

Около 280 человек, которые ранее приобрели российское гражданство, лишились его с 2020 г. по настоящее время, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

«С 2020 г. по настоящее время почти 280 человек были лишены ранее приобретенного гражданства РФ», – говорится в сообщении. Стали гражданами России в 2020 г. более 656 000 человек.

Иностранцы могут лишиться российского гражданства, если на этапе его получения представили подложные документы или заведомо ложные сведения о себе, а также если они не намерены нести обязанности, установленные российским законодательством для граждан РФ, или хотели получить гражданство, чтобы осуществлять деятельность, представляющую угрозу основам конституционного строя России, объяснили в министерстве.

Факты использования подложных документов или сообщения заведомо ложных сведений устанавливаются в судебном порядке. В этом случае российское гражданство считается недействительным, добавили в МВД.

Ранее международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza со ссылкой на миграционную статистику МВД сообщила, что в 2020 г. российское гражданство получили 656 300 человек, что является максимальным показателем как минимум с начала века. Больше половины российских паспортов в 2020 г. были выданы украинцам. В пятерку лидеров вошли также граждане Таджикистана, Казахстана, Армении и Узбекистана.

Ранее по теме: Объем выдач российского гражданства в пандемию достиг рекорда

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных