Российские власти лишили гражданства около 280 человек с 2020 года
Около 280 человек, которые ранее приобрели российское гражданство, лишились его с 2020 г. по настоящее время, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.
«С 2020 г. по настоящее время почти 280 человек были лишены ранее приобретенного гражданства РФ», – говорится в сообщении. Стали гражданами России в 2020 г. более 656 000 человек.
Иностранцы могут лишиться российского гражданства, если на этапе его получения представили подложные документы или заведомо ложные сведения о себе, а также если они не намерены нести обязанности, установленные российским законодательством для граждан РФ, или хотели получить гражданство, чтобы осуществлять деятельность, представляющую угрозу основам конституционного строя России, объяснили в министерстве.
Факты использования подложных документов или сообщения заведомо ложных сведений устанавливаются в судебном порядке. В этом случае российское гражданство считается недействительным, добавили в МВД.
Ранее международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza со ссылкой на миграционную статистику МВД сообщила, что в 2020 г. российское гражданство получили 656 300 человек, что является максимальным показателем как минимум с начала века. Больше половины российских паспортов в 2020 г. были выданы украинцам. В пятерку лидеров вошли также граждане Таджикистана, Казахстана, Армении и Узбекистана.