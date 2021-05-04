Российские власти лишили гражданства около 280 человек с 2020 года

Ранее международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza со ссылкой на миграционную статистику МВД сообщила, что в 2020 г. российское гражданство получили 656 300 человек, что является максимальным показателем как минимум с начала века. Больше половины российских паспортов в 2020 г. были выданы украинцам. В пятерку лидеров вошли также граждане Таджикистана, Казахстана, Армении и Узбекистана.