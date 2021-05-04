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Треть россиян опасается снижения доходов из-за длинных майских выходных

Ведомости

Треть – 33,8% – россиян опасается снижения доходов из-за длинных майских выходных, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования онлайн-платформы Webbankir, в котором участвовали 1500 респондентов.

«Около 56,6% опрошенных считают, что дополнительные нерабочие дни никак не повлияют на их финансовое положение. Еще 33,8% респондентов опасаются, что их доход может снизиться, а 9,6% надеются, что смогут заработать больше», – говорится в сообщении.

Решение сделать 4-7 мая нерабочими днями в этом году не повлияло на планы россиян, 67,8% решили остаться дома, как и планировали. Около 46% опрошенных хотели бы, чтобы длинные майские праздники стали ежегодной традицией.

23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая должны быть нерабочими с сохранением за работниками заработных плат. Таким образом, с учетом выходных с 1 по 3 и с 8 по 10 мая праздники в текущем году будут длиться полторы недели.

Ранее по теме: Пятая часть россиян поменяла планы на майские после их продления

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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