Треть россиян опасается снижения доходов из-за длинных майских выходных
Треть – 33,8% – россиян опасается снижения доходов из-за длинных майских выходных, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования онлайн-платформы Webbankir, в котором участвовали 1500 респондентов.
«Около 56,6% опрошенных считают, что дополнительные нерабочие дни никак не повлияют на их финансовое положение. Еще 33,8% респондентов опасаются, что их доход может снизиться, а 9,6% надеются, что смогут заработать больше», – говорится в сообщении.
Решение сделать 4-7 мая нерабочими днями в этом году не повлияло на планы россиян, 67,8% решили остаться дома, как и планировали. Около 46% опрошенных хотели бы, чтобы длинные майские праздники стали ежегодной традицией.
23 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 4 по 7 мая должны быть нерабочими с сохранением за работниками заработных плат. Таким образом, с учетом выходных с 1 по 3 и с 8 по 10 мая праздники в текущем году будут длиться полторы недели.