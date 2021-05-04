Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе после 27 лет брака
Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе.
«После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак», – говорится в совместном заявлении супругов, опубликованном на странице Билла Гейтса в Twitter.
За 27 лет совместной жизни Гейтсы вырастили троих детей и создали фонд, который позволяет людям во всем мире вести здоровую и продуктивную жизнь. Билл и Мелинда пообещали продолжить совместную работу в этом направлении.
Фонд Билла и Мелинды Гейтс – крупнейший в мире частный благотворительный фонд с целевым капиталом $40 млрд. Большую часть своей работы Мелинда посвятила защите прав женщин.
В 2019 г. основатель Amazon Джефф Безос объявил о разводе с женой Маккензи Безос после 25 лет брака. Они также пообещали продолжить сотрудничать в совместных проектах и инвестициях.