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Билл и Мелинда Гейтс объявили о разводе после 27 лет брака

Ведомости

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе.

«После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение расторгнуть наш брак», – говорится в совместном заявлении супругов, опубликованном на странице Билла Гейтса в Twitter.

За 27 лет совместной жизни Гейтсы вырастили троих детей и создали фонд, который позволяет людям во всем мире вести здоровую и продуктивную жизнь. Билл и Мелинда пообещали продолжить совместную работу в этом направлении.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс – крупнейший в мире частный благотворительный фонд с целевым капиталом $40 млрд. Большую часть своей работы Мелинда посвятила защите прав женщин.

В 2019 г. основатель Amazon Джефф Безос объявил о разводе с женой Маккензи Безос после 25 лет брака. Они также пообещали продолжить сотрудничать в совместных проектах и инвестициях. 

Ранее по теме: Фонд Билла Гейтса потратит $100 млн на распространение вакцины от COVID-19

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных