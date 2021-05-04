В Турции сократят ассортимент товаров в магазинах
Ассортимент товаров в турецких магазинах будет сокращен с 7 мая, следует из циркуляра МВД страны.
«С пятницы, 7 мая 2021 г., на рынках (в том числе в сетевых магазинах и супермаркетах) будут продаваться только корма для животных, некоторые виды косметики (за исключением парфюмерии и принадлежностей для макияжа), а также основные продукты питания и чистящие средства», – говорится в циркуляре. Магазины в Турции должны работать с 10.00 до 17.00 с понедельника по субботу. Данные меры введены в рамках профилактики коронавируса и необходимы для предотвращения скопления людей в магазинах.
26 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении в стране национального локдауна, который продлится с 29 апреля по 17 мая. Все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны полиции, в этот период должны быть закрыты, а междугородные поездки — осуществляться по обязательному разрешению.
По данным минздрава Турции, за сутки в стране выявили 24 733 новых случая коронавируса, 347 человек умерли. Всего в стране зарегистрировано более 4,9 млн заражений и свыше 41 000 летальных исходов.