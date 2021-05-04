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В Турции сократят ассортимент товаров в магазинах

Ведомости

Ассортимент товаров в турецких магазинах будет сокращен с 7 мая, следует из циркуляра МВД страны.

«С пятницы, 7 мая 2021 г., на рынках (в том числе в сетевых магазинах и супермаркетах) будут продаваться только корма для животных, некоторые виды косметики (за исключением парфюмерии и принадлежностей для макияжа), а также основные продукты питания и чистящие средства», – говорится в циркуляре. Магазины в Турции должны работать с 10.00 до 17.00 с понедельника по субботу. Данные меры введены в рамках профилактики коронавируса и необходимы для предотвращения скопления людей в магазинах.

26 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении в стране национального локдауна, который продлится с 29 апреля по 17 мая. Все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны полиции, в этот период должны быть закрыты, а междугородные поездки — осуществляться по обязательному разрешению.

По данным минздрава Турции, за сутки в стране выявили 24 733 новых случая коронавируса, 347 человек умерли. Всего в стране зарегистрировано более 4,9 млн заражений и свыше 41 000 летальных исходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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