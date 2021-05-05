В России за сутки выявили 7975 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки коронавирус выявили у 7975 человек, следует из статистики оперштаба на 5 мая. Скончались 360 заболевших. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 847 489. Умерли за все время пандемии 111 895 человек.
Вчера, 4 мая, оперштаб сообщил о 7770 новых случаях.
В Москве за сутки выявили 2432 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1785 человек, скончались 56 пациентов. В Москве всего 1 105 835 случаев болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+711), Московская (+601), Ростовская (+209) и Воронежская (+146) области.
За сутки в России полностью выздоровели 7506 человек. Общее число выздоровевших возросло до 4 464 550. Продолжают лечение 271 044.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 154 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 3,2 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 32 млн случаев, Индии (более 20,6 млн), Бразилии (свыше 14,8 млн), Франции (более 5,7 млн) и Турции (4,9 млн). Россия по этому показателю занимает шестое место в мире.