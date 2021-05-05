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Испания возобновит выдачу виз россиянам с 12 мая

Ведомости

Испания возобновит 12 мая выдачу россиянам шенгенских виз категории С, сообщило Генеральное консульство Испании в Москве.

«С 12 мая официальный визовый центр, аккредитованный правительством Испании и Генеральным консульством Испании в Москве, возобновит деятельность по выдаче шенгенских виз (категория C)», – говорится в сообщении. Визы будут выдаваться с 1 июня.

В Генконсульстве отметили, что заявители на визу не могут поехать в Испанию или другие страны Шенгенской зоны, пока действуют ограничения в связи с пандемией коронавируса. «Владельцы шенгенской визы не имеют автоматического права на въезд в Шенгенскую зону и должны соблюдать действующие ограничения на поездки», – отметили в ведомстве.

Ранее Генконсульство Италии в России сообщило, что с 3 мая начнет принимать заявления о продлении виз, срок действия которых истек в период с 1 января 2020 г. по настоящее время. В Генконсульстве пояснили, что срок действия обновленных виз будет начинаться с даты не ранее 1 июня 2021 г.

Ранее по теме: Генконсульство Италии в России начнет принимать заявления на продление виз с 3 мая

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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