Испания возобновит выдачу виз россиянам с 12 мая

В Генконсульстве отметили, что заявители на визу не могут поехать в Испанию или другие страны Шенгенской зоны, пока действуют ограничения в связи с пандемией коронавируса. «Владельцы шенгенской визы не имеют автоматического права на въезд в Шенгенскую зону и должны соблюдать действующие ограничения на поездки», – отметили в ведомстве.