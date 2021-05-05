Испания возобновит выдачу виз россиянам с 12 мая
Испания возобновит 12 мая выдачу россиянам шенгенских виз категории С, сообщило Генеральное консульство Испании в Москве.
«С 12 мая официальный визовый центр, аккредитованный правительством Испании и Генеральным консульством Испании в Москве, возобновит деятельность по выдаче шенгенских виз (категория C)», – говорится в сообщении. Визы будут выдаваться с 1 июня.
В Генконсульстве отметили, что заявители на визу не могут поехать в Испанию или другие страны Шенгенской зоны, пока действуют ограничения в связи с пандемией коронавируса. «Владельцы шенгенской визы не имеют автоматического права на въезд в Шенгенскую зону и должны соблюдать действующие ограничения на поездки», – отметили в ведомстве.
Ранее Генконсульство Италии в России сообщило, что с 3 мая начнет принимать заявления о продлении виз, срок действия которых истек в период с 1 января 2020 г. по настоящее время. В Генконсульстве пояснили, что срок действия обновленных виз будет начинаться с даты не ранее 1 июня 2021 г.