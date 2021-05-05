Заключенным в СИЗО и колониях расширят перечень платных услуг

В концепции также предусмотрено для осужденных, находящихся в местах лишения свободы, увеличение количества свиданий с родственниками, числа посылок и телефонных разговоров с родственниками. Помимо этого, предлагается расширение перечня разрешенных осужденным вещей, предметов и продуктов питания.