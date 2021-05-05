Заключенным в СИЗО и колониях расширят перечень платных услуг
Заключенным российских СИЗО планируется облегчить условия содержания, в частности, добавить платные услуги и увеличить перечень разрешенных к передаче предметов, следует из Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2030 г. Документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно концепции, предполагается усовершенствовать систему мер поощрения и взыскания и расширить перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. Кроме того, планируется создать условия для занятий спортом фигурантов вне камер.
В концепции также предусмотрено для осужденных, находящихся в местах лишения свободы, увеличение количества свиданий с родственниками, числа посылок и телефонных разговоров с родственниками. Помимо этого, предлагается расширение перечня разрешенных осужденным вещей, предметов и продуктов питания.