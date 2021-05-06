Минприроды опровергло информацию об ужесточении правил сбора грибов и ягод
Россияне могут свободно и бесплатно пребывать в лесах и собирать грибы, ягоды и березовый сок. Никаких приказов и других правовых актов об ужесточении правил сбора этих продуктов, в частности, необходимости предъявлять договор аренды леса, не выходило. Об этом заявили в пресс-службе Минприроды.
«Минприроды России опровергает информацию, согласно которой от частных лиц, которые продают недревесные лесные ресурсы, могут потребовать договор аренды участка леса, где товар был собран, а также проверить, соответствуют ли шляпки грибов утвержденным стандартам», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что «граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов» для собственных нужд, а также других недревесных ресурсов.
«В ряде регионов существуют свои местные порядки заготовки дикоросов гражданами, которые установлены законами самих субъектов. Но это единичные случаи и они не действуют для всей России», — пояснили в ведомстве.
В Минприроды отметили, что правила, содержащиеся в приказах ведомства и вступившие в силу 1 января 2020 г. , «регулируют исключительно предпринимательскую деятельность и ни в коем случае не распространяются на граждан, которые собирают грибы и ягоды для себя».
Накануне «Росбалт» сообщил, что в России вступили в силу два приказа Минприроды, которые касаются правил сбора березового сока, ягод и грибов. По ним якобы отныне для этой деятельности необходимо арендовывать лес, в документе, как сообщало издание, указаны, в частности, требования к размерам грибов, а собирать березовый сок можно на участках зрелого леса и только в случае, если до плановой вырубки леса осталось не более пяти лет.
Информация о том, что власти намереваются начать контролировать сбор грибов и ягод россиянами, в частности, через выдачу лицензий, ранее уже появлялась в 2019 г. Тогда Минсельхоз опроверг планы введения таких мер.