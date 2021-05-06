Минприроды опровергло информацию об ужесточении правил сбора грибов и ягод

Накануне «Росбалт» сообщил, что в России вступили в силу два приказа Минприроды, которые касаются правил сбора березового сока, ягод и грибов. По ним якобы отныне для этой деятельности необходимо арендовывать лес, в документе, как сообщало издание, указаны, в частности, требования к размерам грибов, а собирать березовый сок можно на участках зрелого леса и только в случае, если до плановой вырубки леса осталось не более пяти лет.