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Минприроды опровергло информацию об ужесточении правил сбора грибов и ягод

Ведомости

Россияне могут свободно и бесплатно пребывать в лесах и собирать грибы, ягоды и березовый сок. Никаких приказов и других правовых актов об ужесточении правил сбора этих продуктов, в частности, необходимости предъявлять договор аренды леса, не выходило. Об этом заявили в пресс-службе Минприроды.

«Минприроды России опровергает информацию, согласно которой от частных лиц, которые продают недревесные лесные ресурсы, могут потребовать договор аренды участка леса, где товар был собран, а также проверить, соответствуют ли шляпки грибов утвержденным стандартам», — говорится в сообщении ведомства. Там отметили, что «граждане имеют право свободно и бесплатно пребывать в лесах и осуществлять заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов» для собственных нужд, а также других недревесных ресурсов.

«В ряде регионов существуют свои местные порядки заготовки дикоросов гражданами, которые установлены законами самих субъектов. Но это единичные случаи и они не действуют для всей России», — пояснили в ведомстве.

В России могут появиться частные лесные владения

Если законодатели вновь не сделают шаг назад

В Минприроды отметили, что правила, содержащиеся в приказах ведомства и вступившие в силу 1 января 2020 г. , «регулируют исключительно предпринимательскую деятельность и ни в коем случае не распространяются на граждан, которые собирают грибы и ягоды для себя».

Накануне «Росбалт» сообщил, что в России вступили в силу два приказа Минприроды, которые касаются правил сбора березового сока, ягод и грибов. По ним якобы отныне для этой деятельности необходимо арендовывать лес, в документе, как сообщало издание, указаны, в частности, требования к размерам грибов, а собирать березовый сок можно на участках зрелого леса и только в случае, если до плановой вырубки леса осталось не более пяти лет.

Информация о том, что власти намереваются начать контролировать сбор грибов и ягод россиянами, в частности, через выдачу лицензий, ранее уже появлялась в 2019 г. Тогда Минсельхоз опроверг планы введения таких мер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных