ВМС США заявили об изъятии оружия российского производства с судна в Аравийском море
Корабль ВМС США Monterey обнаружил в ходе проверки судна без опознавательных знаков в Аравийском море партию оружия российского и китайского производства, сообщила пресс-служба Пятого флота ВМС США в Twitter.
«В партии изъятого оружия оказались: десятки современных противотанковых управляемых ракет российского производства, тысячи китайских штурмовых винтовок Type 56, сотни пулеметов ПКМ, снайперских винтовок и гранатометов», — говорится в сообщении.
Операция длилась двое суток, после изъятия незаконного груза экипаж судно, допросив, отпустили.