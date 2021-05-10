В России за сутки выявили 8465 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 8465 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб. Общее число случаев заражения в стране достигло 4 888 727. Умер за день 321 пациент. Общее число летальных исходов с начала пандемии выросло до 113 647.
Вчера, 9 мая, оперштаб сообщил о 8419 новых заболевших.
В Москве за сутки выявили 2896 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1976 пациентов, скончались 56 человек. В Санкт-Петербурге зафиксировали 724 заболевших.
За сутки в России полностью выздоровели 6774 человека. Общее число выздоровевших выросло до 4 502 906 человек.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 158,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 3,29 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США ‒ более 32,7 млн случаев, Индии (свыше 22,6 млн) и Бразилии (более 15,1 млн). Россия занимает шестое место в мире по заболеваемости коронавирусом.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России может сформироваться в сентябре. Она также обратила внимание на то, что в разных регионах России, в зависимости от темпов вакцинации, эти сроки могут отличаться.